Madagascar: Bilan cyclonique - 19 décès, 20 blessés et 6 385 sinistrés

La saison cyclonique 2025-2026 se poursuit, mais ses premières conséquences se font déjà lourdement sentir à travers le pays. Selon un premier bilan communiqué par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) le 27 janvier à 8h30, plusieurs régions ont été durement touchées par les intempéries.

Les dégâts recensés concernent 10 régions, 16 districts et 21 communes. Le bilan humain fait état de 19 décès et de 20 personnes blessées. Par ailleurs, 6 385 personnes ont été sinistrées, représentant 1 653 ménages affectés, tandis que 3 090 habitants ont dû quitter leur domicile pour se mettre à l'abri.

Les pertes matérielles sont également importantes. Le BNGRC signale 1 319 habitations inondées, 37 cases endommagées et 153 totalement détruites. Ces chiffres traduisent l'ampleur des dégâts provoqués par les pluies intenses et la montée des eaux qui frappent plusieurs zones du pays depuis le début de la saison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alors que la période cyclonique n'est pas encore à son pic, les autorités redoutent une aggravation de la situation dans les semaines et les mois à venir. De nouvelles données devraient continuer d'affluer au fil des jours et des semaines, au rythme des intempéries et des interventions de secours. Les autorités appellent à la vigilance et au respect strict des consignes de sécurité afin de limiter les pertes humaines et matérielles.