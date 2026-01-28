Madagascar: Entrepreneuriat - Trente-cinq structures d'accompagnement mobilisées dans tout Madagascar

Le Réseau Madagascar Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (MaSAE) regroupe toutes les entités éparpillées sur l'ensemble du territoire national.

« L'accompagnement entrepreneurial constitue un levier stratégique de transformation économique, sociale et territoriale. » Ces propos, lancés en marge d'une conférence de presse organisée dans les locaux de l'ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel) sur la deuxième édition du Village des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (SAE), témoignent des enjeux de ce processus d'appui, de formation et de coaching des entrepreneurs, des idées d'entreprises et des entreprises dans le processus de développement durable du pays.

En effet, ces structures, qui ne sont pas suffisamment connues du grand public, opèrent dans tout Madagascar, touchant 10 000 personnes chaque année via des centaines d'évènements, et dont l'ensemble des entreprises incubées gèrent environ 27 milliards d'ariary, si l'on s'en tient aux dires de Tandrify Randriarimanana, président du Réseau MaSAE.

Process

De la phase d'idéation à l'accélération, en passant par l'incubation, les phases de développement entrepreneurial sont longues et parsemées d'embûches. Les structures d'accompagnement constituent ainsi des solutions en proposant des offres adaptées aux réalités du pays, mais surtout à chaque catégorie entrepreneuriale.

Le deuxième Village SAE, qui aura lieu les 30 et 31 janvier prochains à la Cité des Cultures d'Antaninarenina, s'annonce comme une opportunité majeure pour tous les entrepreneurs ou porteurs de projet du pays.

En ce sens que cette année, il s'inscrit dans un contexte national marqué par les priorités de l'État en matière d'industrialisation, de formalisation et d'emploi des jeunes ; la nécessité de renforcer durablement l'écosystème entrepreneurial ; et enfin la valorisation du rôle stratégique des acteurs de terrain, en particulier les SAE, comme leviers concrets de transformation économique et sociale.

Opportunités

Le Village des SAE de cette année va réunir les principaux acteurs de l'écosystème entrepreneurial malgache « autour d'un objectif commun qui est de positionner l'accompagnement entrepreneurial comme levier stratégique de transformation économique, sociale et territoriale.»

L'événement sera donc un espace inédit de dialogue, de plaidoyer, de partage d'expériences et de mise en relation entre entrepreneurs, structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, institutions publiques, partenaires techniques, acteurs financiers, universitaires et secteur privé.

« Ceux ou celles qui ont des idées d'entreprise et qui ne savent pas par où commencer, commencez par venir au Village des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat », a lancé Manoa Rakotomiaranjato, expert national technique en entrepreneuriat et accompagnement d'entreprise - Projet INCUBOOST - soutien à l'écosystème d'appui aux entrepreneurs. L'événement présente alors un agenda bien rempli.

En parallèle à des sessions plénières, des formats innovants comme le speed SAE Matching permettront aux entrepreneurs de rencontrer efficacement, et selon leurs besoins et leur stade de développement, les différentes catégories de structures d'accompagnement, à savoir les structures dites sensibilisatrices, qui éveillent l'envie d'entreprendre, formatrices, incubatrices et accélératrices.

Rendez-vous est donc donné aux jeunes, entrepreneurs et à toutes les personnes désireuses d'emprunter le chemin de l'entrepreneuriat avec les meilleurs outils et conditions possibles.