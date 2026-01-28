Madagascar: Journée mondiale des zones humides - Célébration nationale à Ampijoroa, Ankarafantsika

Le 2 février 2026, Journée mondiale des zones humides, Madagascar entend ne pas rater le coche. La célébration nationale sera placée sous le signe des savoirs traditionnels, et s'aligne sur le thème choisi pour cette journée au niveau mondial : « Zones humides et savoirs traditionnels : célébrer le patrimoine culturel ».

La cérémonie de célébration nationale se tiendra à Ampijoroa, qui abrite l'entrée principale du Parc national d'Ankarafantsika, dans la région Boeny, sur la RN4. Au programme de cette célébration, outre la cérémonie officielle qui se déroulera à Ampijoroa et les stands d'exposition habituellement érigés lors de tels événements, figure une visite du lac Ravelobe, un lac de 27 ha situé dans le Parc national d'Ankarafantsika et faisant partie d'une zone humide classée site Ramsar, celui-ci s'étendant sur plus de 33 000 hectares et incluant un complexe de six lacs permanents, de rivières et de marécages. Plus de 800 espèces - dont 90 % sont endémiques - y sont recensées.