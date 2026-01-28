Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire réalise la meilleure hausse de cours pour la 3ème fois consécutive.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 27 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure hausse de cours pour la 3ème fois consécutive.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 4 270 FCFA la veille à 4 540 FCFA ce 27 janvier 2026, soit une augmentation de 270 FCFA. Depuis le jeudi 22 janvier 2026 où elle cotait 3 700 FCFA, l'action Tractafric Motors Côte d'Ivoire enregistre une hausse de 840 FCFA. Il faut souligner qu'au troisième trimestre 2025, la société Tractafric Motors Côte d'Ivoire avait réalisé un résultat net de 2 milliards FCFA contre 708,208 millions FCFA un an auparavant, soit une forte hausse de 182,47%.

En dehors de Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,32% à 4 540 FCFA) qui occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, les reste des titres est respectivement BOA Bénin (plus3,74% à 6,795 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 3,1 3% à 6 090 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 2,58% à 1 590 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (plus 2,56% à 4 000 FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,23% à 1 540 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,79% à 1 650 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,59% à 11 100 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 1,85% à 2 650 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,58% à 1 560 FCFA). La valeur totale des transactions est passée de 4,043 milliards FCFA la veille à 1,220 milliard FCFA ce mardi 27 janvier 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 56,247 milliards, à 13 744,057 milliards FCFA contre 13 687,810 milliards FCFA le lundi 26 janvier 2026. Celle du marché des obligations connait par contre une baisse de 5,423 milliards, passant de 11 360,767 milliards FCFA la veille à 11 355,344 milliards FCFA le 23 janvier 2026.

Tous les indices ont renoué avec le vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,41% à 356,47 points contre 355,01 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,46% à 169,89 points contre 169,11 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est accru de 0,60% à 146,08 points contre 145,21 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il connait une progression de 0,34% à 233,09 points contre 232,31 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,41% à 137,27 points contre 136,71 points la veille.