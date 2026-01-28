Afrique de l'Ouest: Rencontres sur le Marché des Titres publics - En 2026, les huit États comptent lever plus de 12 milliards FCfa

Lomé, la capitale togolaise accueille la huitième édition des Rencontres sur le Marché des Titres publics organisée par UMOA-TITRES. Le thème de cette année est : « Marché des titres publics : consolidation des acquis et stratégies d'adaptation aux défis émergents ».

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Jassi Brou et le directeur d'UMOA-TITRES, Oulimata Ndiaye Diassé, ont magnifié les résultats obtenus tout en listant les leviers pour élargir davantage la base des investisseurs et mieux accompagner les États.

Notons que le Marché des Titres publics a été assez dynamique en 2025, avec 11858 milliards FCfa soit une augmentation de 45,9%, comparé à 2024. En 2026, les huit États comptent lever au total 12 700 milliards FCfa.