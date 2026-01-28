Sénégal: Finale de la CAN 2025 - Le Sénégal devant le Jury disciplinaire, réponse de la CAF attendue dans 48 heures

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a comparu ce mardi 27 janvier 2026 devant le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Cette audition intervient à la suite des réserves formulées par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) après la finale de la CAN 2025 disputée au Maroc.

Une procédure enclenchée sur la base des rapports officiels

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le communiqué publié par la FSF, la procédure découle à la fois des rapports des officiels du match et des réclamations déposées par la partie marocaine. La CAF a donc convoqué les représentants du football sénégalais afin d'examiner les faits et de garantir le respect des règlements en vigueur.

La FSF défendue par Me Seydou Diagne

La Fédération Sénégalaise, représentée par son Secrétaire Général, s'est présentée à l'audience assistée juridiquement par Maître Seydou Diagne, avocat connu dans le milieu sportif. Cette défense s'inscrit dans la volonté de la FSF de faire toute la lumière sur les accusations portées et de préserver l'image du football sénégalais.

Pape Bouna Thiaw et deux joueurs auditionnés

Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw, accompagné des internationaux Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, a également été entendu par le Jury disciplinaire. Les trois hommes ont présenté leurs moyens de défense et répondu aux questions relatives aux incidents évoqués dans le rapport final du match.

Verdict attendu sous 48 heures

À l'issue de cette comparution, l'instance disciplinaire de la CAF a mis l'affaire en délibéré. La décision officielle sera communiquée dans un délai de 48 heures, conformément au calendrier fixé par la Présidente du Jury. Le Sénégal attend désormais sereinement le verdict, espérant que la vérité sportive prévaudra.