Madagascar: Météo - Vigilance fortes pluies pour Boeny, Betsiboka et Sofia

Un épisode de fortes pluies accompagné d'orages menace depuis hier plusieurs districts du Nord-Ouest de Madagascar.

La Direction générale de la météo alerte sur des risques d'inondations, de crues et de perturbations majeures dans les régions de Boeny, Betsiboka et Sofia, appelant la population à une vigilance renforcée.

En effet, selon les prévisionnistes, une perturbation active dans le Canal du Mozambique favorise un renforcement significatif des orages dans le Nord-Ouest de l'île. Les cumuls de pluie pourraient atteindre entre 50 et 100 millimètres en 24 heures. Un volume suffisant pour provoquer des inondations rapides si l'on s'en tient toujours à ces prévisions.

Vigilance

Les districts de Nosy Be, Ambanja, Analalava, Mahajanga I et II ainsi que Mitsinjo sont concernés depuis le 27 janvier. Ce jour, la vigilance s'étendra à Besalampy, Soalala, Marovoay, Ambato Boeny, Mampikony, Boriziny, Antsohihy et Bealanana, avant d'atteindre Maintirano, Morafenobe, Mandritsara et la région Betsiboka, demain.

Le service météo met en garde contre plusieurs dangers, entre autres, la perturbation des activités quotidiennes, la stagnation des eaux dans les zones inondables, la montée rapide des rivières, les glissements de terrain et la dégradation des routes dans les secteurs vulnérables.

Les autorités locales appellent la population à suivre attentivement les consignes de sécurité, à éviter les déplacements inutiles et à rester informée de l'évolution de la situation. Les habitants des zones basses et riveraines sont particulièrement invités à la prudence.