Madagascar: Météo - Vigilance fortes pluies pour Boeny, Betsiboka et Sofia

28 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Un épisode de fortes pluies accompagné d'orages menace depuis hier plusieurs districts du Nord-Ouest de Madagascar.

La Direction générale de la météo alerte sur des risques d'inondations, de crues et de perturbations majeures dans les régions de Boeny, Betsiboka et Sofia, appelant la population à une vigilance renforcée.

En effet, selon les prévisionnistes, une perturbation active dans le Canal du Mozambique favorise un renforcement significatif des orages dans le Nord-Ouest de l'île. Les cumuls de pluie pourraient atteindre entre 50 et 100 millimètres en 24 heures. Un volume suffisant pour provoquer des inondations rapides si l'on s'en tient toujours à ces prévisions.

Vigilance

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les districts de Nosy Be, Ambanja, Analalava, Mahajanga I et II ainsi que Mitsinjo sont concernés depuis le 27 janvier. Ce jour, la vigilance s'étendra à Besalampy, Soalala, Marovoay, Ambato Boeny, Mampikony, Boriziny, Antsohihy et Bealanana, avant d'atteindre Maintirano, Morafenobe, Mandritsara et la région Betsiboka, demain.

Le service météo met en garde contre plusieurs dangers, entre autres, la perturbation des activités quotidiennes, la stagnation des eaux dans les zones inondables, la montée rapide des rivières, les glissements de terrain et la dégradation des routes dans les secteurs vulnérables.

Les autorités locales appellent la population à suivre attentivement les consignes de sécurité, à éviter les déplacements inutiles et à rester informée de l'évolution de la situation. Les habitants des zones basses et riveraines sont particulièrement invités à la prudence.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.