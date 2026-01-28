Madagascar: FMBB - L'Assemblée générale élective fixée au 11 février

La Fédération malgache de basket-ball (FMBB) procédera au renouvellement de son équipe dirigeante le 11 février prochain.

C'est officiel, l'assemblée générale ordinaire suivie de celle élective se tiendra le 11 février, marquant la fin du mandat de l'équipe actuelle. Ce rendez-vous verra les représentants des ligues régionales se réunir pour juger le bilan du mandat et élire le nouveau comité exécutif pour les quatre prochaines années.

Comme à l'accoutumée sous l'ère de la FMBB, le processus ne laisse aucune place à l'improvisation. L'AG marque l'heure du bilan pour l'équipe sortante, qui devra soumettre ses rapports d'activités et financiers au quitus des ligues régionales.

Pour cette élection, les textes fédéraux sont clairs : les critères d'éligibilité sont particulièrement stricts pour éviter toute improvisation à la tête de l'une des fédérations les plus dynamiques.

Un comité d'éligibilité passera d'ailleurs chaque dossier au peigne fin avant de valider les candidatures. Calme. Pour l'heure, aucune déclaration officielle de candidature n'a été annoncée.

Le calme règne, mais une éventuelle candidature de l'actuel président, Jean Michel Ramaroson, pourrait se confirmer. Fort du rayonnement international des Ankoay et d'une gestion structurée, l'actuel patron de la place pourrait bien solliciter un nouveau mandat pour parachever ses chantiers. Les ligues régionales ont désormais les cartes en main le 11 février dans la capitale.