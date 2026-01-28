Ethiopie: Le gouvernement met l'accent sur la formation professionnelle afin de stimuler la croissance des startups.

Addis-Abeba — Selon le Bureau du Premier ministre (PMO), la trajectoire de développement de l'Éthiopie s'appuie résolument sur le renforcement des compétences techniques et de l'esprit d'innovation de la prochaine génération.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Bureau a souligné le développement de l'enseignement spécialisé et son rôle croissant dans la transformation économique du pays.

Il a indiqué que le gouvernement éthiopien consacre des investissements importants aux programmes de formation technique et professionnelle, lesquels permettent aux jeunes d'acquérir des compétences concrètes favorisant la création de startups, l'insertion sur le marché du travail et la réussite au sein d'une économie moderne.

Le Bureau a également mis en avant les retombées positives de ces initiatives, expliquant qu'en offrant une formation pratique dans les domaines des métiers, des technologies et de l'entrepreneuriat, ces programmes encouragent l'innovation, élargissent les opportunités d'emploi et soutiennent la croissance économique.

En conclusion, insistant sur l'objectif d'une prospérité inclusive, le Bureau du Premier ministre a affirmé que le renforcement des capacités des jeunes grâce à des compétences adaptées aux besoins du marché améliore non seulement les conditions de vie individuelles, mais contribue aussi à bâtir une économie plus dynamique et créatrice d'emplois, garantissant une répartition équitable des fruits du développement à travers l'ensemble du pays.