Ile Maurice: Il traînera ses valises jusqu'au 26 février

L'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, ainsi que trois autres protagonistes arrêtés dans le cadre de l'affaire dite des «valises» comparaissaient hier à la cour de district de Pamplemousses. L'audience visait à faire le point sur le suivi de l'instruction menée par la Financial Crimes Commission (FCC) au sujet de la saisie de Rs 113,8 millions en espèces et devises étrangères.

En liberté conditionnelle depuis février 2025, Jugnauth, par son avocat, MeRaouf Gulbul, demandait à la FCC de fournir une liste précise des personnes considérées comme témoins ou suspects.

Cette démarche découle de l'une des conditions de sa libération conditionnelle : l'interdiction d'entrer en contact, directement ou indirectement, avec tout témoin. Me Gulbul a souligné qu'en tant que personnalité publique, Jugnauth rencontre quotidiennement de nombreuses personnes dans le cadre de ses activités, rendant difficile l'identification de témoins potentiels. La défense a plaidé que l'absence de clarification expose son client à un risque involontaire de violation des conditions imposées.

La Cour a pris note de la motion et a renvoyé l'affaire pour permettre à la FCC de se positionner, fixant la prochaine audience au 26 février.

Lors de la même journée, les trois autres accusés - Devianee Ramchurn, alors adjointe-mairesse de Vacoas/Phoenix, Josian Laval Deelawon, directeur de My Holiday Ltd, et Chandradeo Oomah, comptable dans la même entreprise - ont également comparu. Tous avaient été arrêtés le 16 février 2025 après la découverte des valises contenant l'importante somme d'argent et des biens de valeur.

Selon les accusations provisoires, Devianee Ramchurn est poursuivie pour avoir transféré environ Rs 113,8 millions à Josian Deelawon en novembre 2024, un transfert considéré comme suspect par la FCC.

Josian Deelawon est accusé de possession illégale d'environ Rs 108,7 millions retrouvés le 15 février 2025 à Pointe-aux-Canonniers. Chandradeo Oomah fait face à une accusation de blanchiment portant sur environ Rs 5,57 millions et sur la possession de sept montres de luxe, découvertes lors des perquisitions du 14 février 2025.

Tous sont libres sous caution avec des conditions strictes, notamment l'interdiction de quitter le territoire et de contacter des témoins. Les trois coaccusés devront se représenter devant la cour le 16 juin 2026 pour la suite des procédures.

À ce stade, aucun procès n'a encore été engagé. Jugnauth est poursuivi en vertu des articles 36(1)(b), 36(4) et 38(3) de la Financial Crimes Commission Act pour avoir, selon l'accusation provisoire, dissimulé ou facilité la dissimulation d'une somme représentant directement ou indirectement le produit d'activités criminelles. Il continue de nier toute implication.

L'affaire des valises, demeure au stade de l'instruction, suivie de près par l'opinion publique et les acteurs politiques.