Ile Maurice: Veille de fortes pluies jusqu'au vendredi 30 janvier

28 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

La station météorologique a émis un bulletin de veille de fortes pluies ce mercredi 28 janvier à 10h15. Cette veille restera en vigueur jusqu'au vendredi 30 janvier à 10h00, en raison de l'évolution d'une perturbation associée à la mousson dans la région.

À 10h00 ce mercredi 28 janvier, le système météorologique était centré autour du point 16,6 degrés de latitude sud et 55,2 degrés de longitude est. Selon les prévisions, cette perturbation devrait amorcer un déplacement vers le sud-est au cours des prochaines heures. Les nuages actifs qui y sont associés commenceront à influencer le temps local dès ce soir.

Le ciel deviendra progressivement nuageux à couvert, avec des averses éparses qui devraient se généraliser sur l'ensemble de l'île d'ici demain. Ces pluies pourront être modérées à fortes par moments et s'accompagner d'orages. Des poches de brouillard sont également attendues dans certaines régions, réduisant la visibilité.

Face à cette situation, les autorités météorologiques avertissent que des accumulations d'eau sont probables dans les zones habituellement sujettes aux inondations. La visibilité pourrait être fortement réduite, tant sous les averses que dans les zones touchées par le brouillard.

Le public est ainsi invité à faire preuve de la plus grande prudence. Il est conseillé de rester à l'abri, d'éviter les randonnées, les sorties en mer et les plaines, et de ne pas s'abriter sous les arbres durant les orages. Les automobilistes sont également appelés à redoubler de vigilance sur les routes.

Les services météorologiques indiquent que la situation est suivie de près et que de nouveaux communiqués seront émis en fonction de l'évolution des conditions météorologiques

