Ile Maurice: Ciel mi-couvert ce matin avec quelques pluies attendues dans l'après-midi

Des nuages présents dans les alizés influenceront le temps sur notre région au cours de la journée, selon le communiqué de la station météorologique émis à 4 h 30 ce mercredi 28 janvier.

Des averses sont attendues, surtout au nord-ouest de l'île et sur les hauteurs, avec un risque d'orages. Des bancs de brouillard sont également prévus sur les hauteurs.

La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne saisonnière, oscillant entre 27 et 29 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 31 et 33 degrés Celsius dans les régions côtières.

En début de soirée, des averses localisées resteront possibles. Elles pourraient être éparses, parfois modérées, et accompagnées d'orages.

La température minimale variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera du nord-est à environ 15 km/h.