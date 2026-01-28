Ile Maurice: Ocorian inaugure son nouveau siège

L'inauguration de l'Ocorian Tower, qui s'est tenue le 14 janvier, marque une nouvelle étape dans l'ancrage du groupe Ocorian à Maurice. En effet, l'entreprise entend renforcer à la fois sa présence opérationnelle et son poids dans la gouvernance mondiale.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Global Chief Executive Officer d'Ocorian, Chantal Free, de la ministre des Services financiers et de la Planification économique, Jyoti Jeetun, ainsi que du junior minister des Finances, Dhaneshwar Damry.

Situé au Côte d'Or Technopole, le nouveau siège rassemble plus de 600 professionnels dans un environnement conçu pour soutenir la collaboration, l'innovation et une croissance durable. Certifié LEED Gold, le bâtiment s'inscrit dans une logique de performance environnementale et de bien-être au travail, avec une conception misant sur la lumière naturelle, la circulation d'air et des éléments de design biophilique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Ocorian, cette nouvelle implantation dépasse la seule dimension immobilière : elle illustre un signal plus large sur l'évolution du rôle de Maurice au sein du groupe, appelée à être non seulement un centre d'excellence opérationnelle, mais aussi un point d'ancrage pour des fonctions de leadership et de capacités globales. Cette dynamique est renforcée par deux décisions managériales annoncées dans la foulée. Novan Maharahaje, ressortissant mauricien, a été nommé Country Head d'Ocorian Mauritius, tandis que Mano Mathews, Global Head of Capability Centres, est désormais basé à Maurice.

Pour Chantal Free, l'Ocorian Tower représente bien plus qu'un nouveau lieu de travail : «En investissant simultanément dans l'infrastructure, le leadership local et les capacités globales, nous renforçons la position de Maurice au coeur de notre organisation.»

Jyoti Jeetun a souligné l'importance de la présence d'acteurs mondiaux comme Ocorian à Maurice : «Cela s'aligne pleinement avec notre vision de consolider le pays comme premier centre financier international de la région.» Elle a également rappelé les priorités en matière de visibilité, de réputation et de conformité AML/CFT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism).

De son côté, Dhaneshwar Damry a souligné le rôle décisif du secteur des services financiers : «Alors que nous nous projetons vers l'avenir, 2026 s'annonce comme une année clé pour l'économie mauricienne, une année où la croissance doit se traduire en emplois, en opportunités et en prospérité inclusive.»

Inséré dans un projet de campus de bureaux «green» et dans un futur écosystème live-work-play, Ocorian Tower mise également sur l'attractivité du site grâce à l'amélioration de la connectivité et à des services à venir, dont la garde d'enfants, des espaces de bien-être et des options de restauration.