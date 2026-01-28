Ile Maurice: Saisie d'un bijou valant Rs 807 000 chez Jean Lino Albert

28 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené une perquisition le 14 janvier dernier, au domicile de Jean Lino Albert, à Baie-du-Tombeau. L'homme est soupçonné d'être impliqué dans un réseau de trafic de drogue.

Au cours de cette opération, les enquêteurs ont saisi deux véhicules, dont un Ford Ranger. Un bracelet de couleur or, incrusté de diamants, a également été mis sous scellés. La FCC indique qu'elle dispose de soupçons raisonnables que ce bijou serait lié à des activités criminelles.

Jean Lino Albert a été arrêté et provisoirement inculpé pour blanchiment d'argent. Il a reconnu être le propriétaire du bracelet. Une première évaluation effectuée par l'Assay Office a estimé la valeur du bijou à Rs 807 000, un montant qui n'inclut ni les diamants incrustés ni le travail de fabrication.

La FCC précise que des évaluations complémentaires sont en cours et que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine exacte de ce bien saisi.

