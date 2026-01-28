Cote d'Ivoire: Présentation de voeux 2026 - Les institutions réaffirment leur loyauté au Président Alassane Ouattara

Dans la solennité de la salle des Pas Perdus du Palais présidentiel, les institutions de la République ont, ce mardi 27 janvier 2026, réaffirmé leur unité et leur attachement au Chef de l'État, Alassane Ouattara. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, elles ont exprimé leur engagement à accompagner son action pour une Côte d'Ivoire stable, moderne et exemplaire.

La parole a été portée, au nom des bureaux des institutions de la République, par Touré Wagninsoun Hortense, commissaire divisionnaire de police et membre du conseil de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg). Dans une allocution empreinte de solennité, la porte-parole a formulé des vœux de santé, de longévité et de force au Président de la République, saluant son leadership fondé sur la clairvoyance, la constance et le sens élevé de l'intérêt général. Un hommage appuyé a également été rendu à la Première dame, Dominique Ouattara, dont l'engagement discret mais constant en faveur des populations vulnérables a été salué.

Revenant sur l'année 2025, Touré Wagninsoun Hortense l'a qualifiée de séquence majeure de l'histoire politique et institutionnelle du pays. Elle a félicité le Chef de l'État pour sa réélection à la magistrature suprême, ainsi que pour la tenue réussie des élections présidentielle et législatives, organisées dans un climat de transparence, de justice et d'apaisement.

Des scrutins qui, selon elle, ont confirmé la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire et renforcé la confiance des citoyens dans leurs institutions. « Les institutions de la République tiennent à vous adresser leurs chaleureuses félicitations pour votre brillante réélection à la magistrature suprême, ainsi que pour la tenue réussie des élections présidentielle et législatives de 2025, organisées dans un esprit de justice, de transparence et d'apaisement », a-t-elle déclaré.

Les institutions ont également salué le climat de paix et de cohésion nationale qui prévaut dans le pays, héritage du Président Félix Houphouët-Boigny, dont Alassane Ouattara est présenté comme l'illustre continuateur. Une paix érigée en socle essentiel de tout développement durable et inclusif.

Se référant au discours à la Nation du 31 décembre 2025, la porte-parole a rappelé la détermination du Chef de l'État à poursuivre et à intensifier les réformes structurantes, notamment en matière de bonne gouvernance, d'optimisation de la gestion publique, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de renforcement des politiques sociales.

Face à ces ambitions, les institutions de la République ont réaffirmé leur disponibilité totale et leur engagement à accompagner l'action présidentielle, chacune dans le respect strict de ses missions constitutionnelles. Touré Wagninsoun Hortense a enfin formulé le vœu que l'année 2026 soit celle de la consolidation des acquis, du progrès partagé et du rayonnement accru de la Côte d'Ivoire, avant d'invoquer la bénédiction divine sur la Nation et son Président.