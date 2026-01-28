Cote d'Ivoire: Management de l'innovation - Des entreprises industrielles ivoiriennes sensibilisées à la norme ISO 56001

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, à travers la direction générale de l'Industrie, organise, du 27 au 29 janvier 2026, à Abidjan-Plateau, un atelier de vulgarisation de la norme Iso 56001 sur le management de l'innovation à l'intention des entreprises industrielles.

Cet atelier, financé par le programme Diversification, accélération industrielle, compétitivité et emplois (Daice), vise à faire connaître cette norme, à sensibiliser les parties prenantes en vue d'en favoriser l'appropriation et, surtout, à faciliter sa mise en œuvre au sein des entreprises ivoiriennes.

Le directeur général de l'Industrie, Emmanuel Tra Bi, a souligné que le gouvernement travaille activement à positionner l'industrie comme le moteur essentiel de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Ainsi, plusieurs réformes et investissements publics ont été réalisés, notamment dans les infrastructures, afin de créer un environnement propice à l'investissement privé, au développement des entreprises, des chaînes de valeur et à la compétitivité.

« Les entreprises ne peuvent survivre que par l'innovation. Sans innovation technologique, surtout dans le secteur industriel, elles sont appelées à disparaître », a insisté le directeur général de l'Industrie. À l'en croire, il est nécessaire que les entreprises soient accompagnées et mieux outillées pour mettre en place un véritable système d'innovation.

C'est pourquoi il souhaite qu'au-delà de cet atelier, soit mis en place un cadre permanent de concertation et de collaboration entre l'ensemble des acteurs publics et privés, en vue de développer véritablement en Côte d'Ivoire un écosystème favorable à la promotion de l'innovation.

Par ailleurs, le coordonnateur du programme Daice, Adrien Faé, a exhorté les acteurs à participer activement à cette formation, qu'il juge d'une importance capitale. « Votre participation pleine et entière contribuera non seulement à la réussite de cet atelier, mais également à l'amélioration de la performance globale de notre programme », a-t-il fait savoir, précisant que le programme Daice consacre plusieurs activités au développement du secteur industriel, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action pour le développement des chaînes de valeur, appelées clusters.

« Nous nous engageons à faire du programme Daice un programme de référence dans la transformation industrielle de notre pays, en alignement avec les ambitions du gouvernement et les attentes des partenaires techniques et financiers », a déclaré Adrien Faé. Pour sa part, Johan Claire, l'un des formateurs, a indiqué que la norme Iso 56001 est un système de management décrivant un ensemble de bonnes pratiques favorisant l'émergence et le développement de l'innovation au sein des organisations et des entreprises.