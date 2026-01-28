Cote d'Ivoire: Autoroute du Nord - Une collision entre un minicar de transport et un camion de sable fait 4 morts

Un grave accident de la circulation s'est produit au petit matin de ce mardi 27 janvier 2026, sur l'Autoroute du Nord, au Point kilométrique (Pk) 353. Le drame a causé un lourd bilan humain et a nécessité une importante mobilisation des services de secours.

Le bilan définitif fait état de 62 victimes, dont quatre décès confirmés, dix personnes ayant signé des décharges de responsabilité, tandis que 48 autres ont été évacuées vers le Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké.

Alerté à 05 h 10 pour une collision d'une extrême violence entre un minicar de transport et un camion benne transportant du sable, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) s'est immédiatement rendu sur les lieux.

Face à la gravité de l'accident et au nombre élevé de victimes, la 3e compagnie du Gspm, basée à Bouaké, a aussitôt déployé un important dispositif opérationnel. Celui-ci comprenait des moyens de lutte contre l'incendie, des équipements de désincarcération ainsi que plusieurs ambulances de réanimation. Le Gspm rappelle la nécessité de respecter le code de la route et d'adopter une conduite prudente.