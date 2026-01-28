Sénégal: Lutte - Retour du drapeau du Chef de l'État, 23 ans après

Après plus de deux décennies d'absence, la capitale sénégalaise s'apprête à accueillir, à nouveau, la grand-messe de la lutte traditionnelle. Du 1er au 3 mai 2026, l'Arène nationale de Pikine vibrera au rythme des combats pour le Drapeau du chef de l'État, un retour symbolique sous l'ère de la nouvelle Fédération sénégalaise de lutte.

C'est un retour historique que prépare la Fédération sénégalaise de lutte. Après Ziguinchor, la 26e édition des phases finales du Championnat national de lutte traditionnelle sans frappe, dotée du Drapeau du chef de l'État, se tiendra à Dakar, du 1er au 3 mai 2026. Un événement très attendu par les Dakarois depuis 23 ans, puisque la dernière édition organisée dans la capitale remonte à 2003 et avait été remportée par feu Cheikhou Diène.

Pour Bira Sène, président de la Fsl, ce retour n'est pas un simple détail. Il symbolise le renouveau de la lutte sous la nouvelle Fédération. « Ce sera le premier Drapeau du chef de l'État de notre mandat », affirme-t-il, soulignant l'importance de cette renaissance dans la capitale. Dakar a été le berceau de cette compétition dès 1984, avec Alioune Diouf comme premier vainqueur, avant d'accueillir la finale chaque année jusqu'en 1988.

Les champions qui s'y sont illustrés, Ibou Ndaffa, Mor Fadam et Ibou Diop, ont marqué l'histoire de la lutte sénégalaise. En 1996, la compétition avait quitté Dakar pour Fatick, remportée par Saliou Lô alias Zale Lô face à Yakhya Diop dit Yékini, avant de revenir temporairement dans la capitale en 2003. Aujourd'hui, l'attente est immense.

Les amateurs de lutte traditionnelle espèrent des combats intenses et un spectacle à la hauteur de la tradition. Du 1er au 3 mai 2026, l'Arène nationale de Pikine sera le théâtre de la lutte sénégalaise, prête à écrire un nouveau chapitre dans son histoire riche et passionnée.