Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê - Remise d'une bibliothèque numérique au Collège Moderne de Kongonou

Le Collège Moderne de Kongonou, à une quinzaine de kilomètres avant Bouaké, a accueilli la cérémonie de remise d'une bibliothèque numérique. Ce don destiné à renforcer l'accès aux ressources pédagogiques modernes. L'événement s'est tenu le 23 janvier 2026 au sein de l'établissement, en présence des élèves, du corps enseignant, des autorités administratives et coutumières de la localité.

Il faut signaler que cette initiative vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à faciliter l'intégration du numérique dans l'enseignement secondaire. Dans son allocution, Charles Siransy représentant du Directeur général de Moov Africa Côte d'Ivoire a souligné le rôle central du numérique dans l'éducation et l'importance de doter les jeunes d'outils adaptés à un monde en pleine digitalisation. Aussi a-t-il rappelé que la jeunesse constitue un capital humain essentiel pour le développement social, économique et technique, et mérite à ce titre une formation de qualité.

S'adressant aux élèves du Collège Moderne Maître Konan Yahaut Théodore de Kongonou, il a indiqué que cette bibliothèque numérique leur permettra de se familiariser avec la lecture et la recherche en ligne, d'enrichir leurs connaissances académiques et leur culture générale. Il les a exhortés à en faire un usage responsable et bénéfique. Aux enseignants, il a présenté cette infrastructure comme un outil didactique destiné à soutenir la formation des jeunes et à améliorer les performances scolaires.

Les autorités administratives et éducatives ont salué une initiative porteuse d'espoir pour la jeunesse de Kongonou. Le Principal du collège, au nom de l'établissement, a exprimé sa gratitude pour ce don, estimant qu'il contribuera à ouvrir les élèves aux nouvelles technologies et à renforcer la qualité de l'enseignement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les élèves, bénéficiaires directs, ont également manifesté leur reconnaissance et leur engagement à tirer le meilleur parti de cet équipement. La cérémonie s'est achevée par la remise symbolique de la bibliothèque numérique, suivie de démonstrations dans une ambiance conviviale et empreinte de satisfaction générale. A noter que la délégation conduite par Charles Siransy comprenait Mme Bessé Laure, Guy Nassa, Adama Traoré, chefs d'agence de Bouaké et de Korhogo, ainsi que le chef de région et plusieurs collègues.