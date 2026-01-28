Cote d'Ivoire: Voeux 2026 - Le Chef de l'Etat Alassane Ouattara appelle les institutions à consolider l'État et la paix

27 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Président Alassane Ouattara fixe le cap d'une gouvernance fondée sur la stabilité et la rigueur républicaine.

Le mardi 27 janvier 2026, face aux institutions réunies pour la présentation des voeux, le Président Alassane Ouattara a livré un message de reconnaissance, mais surtout de responsabilité collective, traçant les lignes directrices de l'action publique pour l'année en cours.

Répondant aux voeux qui lui ont été adressés, le Chef de l'État a salué l'attachement constant des institutions aux valeurs républicaines, à la continuité de l'État et à l'idéal du service public. Il a également exprimé sa gratitude pour les marques d'attention formulées à l'endroit de son épouse, de sa famille et de ses collaborateurs.

Revenant sur l'année 2025, Alassane Ouattara a souligné le caractère déterminant des élections présidentielle et législatives, organisées dans un climat de paix, de transparence et d'apaisement. Il a rendu un hommage appuyé au professionnalisme des institutions, notamment au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale indépendante (Cei), dont les actions ont contribué à renforcer la confiance des citoyens dans la démocratie ivoirienne.

« Je voudrais adresser des félicitations particulières au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale indépendante, dont les rôles ont été déterminants dans la conduite du processus électoral, et saluer leurs présidents respectifs, l'esprit de responsabilité, de sérénité et de rigueur républicaine dont leurs dirigeants ont fait preuve au service de la démocratie ivoirienne », a-t-il déclaré.

Le Président de la République a insisté sur la paix et la stabilité comme des acquis précieux, appelant à la vigilance, au dialogue et au respect des règles communes. Dans la continuité de son adresse à la Nation du 31 décembre 2025, il a annoncé que l'année 2026 serait consacrée à l'approfondissement des réformes visant à renforcer l'efficacité de l'action publique et la crédibilité de l'État. Comptant sur l'engagement des institutions, Alassane Ouattara a conclu en formulant des vœux de stabilité, de sérénité et de succès à leur endroit, avant d'invoquer la bénédiction divine sur la Côte d'Ivoire.

