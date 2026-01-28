Togo: Fraude massive

Les autorités chargées du commerce et du système de marquage des produits entendent durcir les contrôles face au faible respect des normes liées à la Solution automatisée de marquage (SAM).

Une décision motivée par les résultats jugés préoccupants des récentes missions de contrôle menées à travers le pays.

Près de 70 % des produits inspectés ne sont pas conformes. Les taux de conformité plafonnent à 35 % dans la région de la Kara et à 30 % dans la région Centrale.

Les contrôles ont également révélé des cas d'importations frauduleuses dans plusieurs localités, aggravant les pertes de recettes fiscales pour l'État. Les autorités appellent ainsi les services de la douane et des impôts à renforcer l'application du dispositif de contrôle.

Déployée depuis 2020 au Togo, la SAM vise à lutter contre la contrebande, à protéger la santé des consommateurs et à sécuriser les transactions commerciales, tout en contribuant à une meilleure mobilisation des recettes publiques.