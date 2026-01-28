Togo: Les syndicats veulent relancer le dialogue

28 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Les centrales syndicales ont lancé mercredi un appel au président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour relancer le du Conseil national du dialogue social (CNDS), mis en veille depuis plusieurs mois.

Selon ces organisations, cette situation a créé un vide en matière de concertation, privant les partenaires sociaux d'un cadre formel pour exprimer leurs revendications et en débattre avec les autorités.

Les syndicats dénoncent également le rattachement du ministère du Travail à la présidence du Conseil, une situation qui, selon eux, les laisse sans interlocuteur clairement identifié.

Parmi les préoccupations soulevées figurent la vie chère, l'accès à l'eau et à l'électricité, les contraintes liées à l'exercice de l'activité syndicale dans le cadre du nouveau Code du travail et de ses décrets d'application, ainsi que le dossier du licenciement d'agents à Sunu Bank.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.