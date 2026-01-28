Congo-Kinshasa: Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE) - Le pays lance un programme de certification pour les professionnels

28 Janvier 2026
La Prospérité (Kinshasa)
Par César Nkangulu

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a franchi une étape décisive dans la modernisation de son système de certification professionnelle. Le Ministère de la Formation Professionnelle et Métiers a officiellement annoncé, ce 26 janvier 2026, le lancement du premier jury de la Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE), une initiative visant à reconnaître formellement les compétences acquises sur le terrain, en dehors du système éducatif traditionnel.

Pour sa première édition, le dispositif se concentre sur le métier d'électricien bâtiment. Ce choix est motivé par l'importance cruciale de ce secteur pour la sécurité des installations et la qualité des ouvrages, ainsi que par une forte demande de main-d'oeuvre qualifiée sur les chantiers publics et privés.

Le processus a été initié suite à une campagne de sensibilisation lancée le 13 septembre 2025 par la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka. Les candidats ont été évalués par un jury composé d'experts du secteur, de professionnels et de représentants d'institutions compétentes. Cet examen rigoureux a permis de vérifier que les compétences démontrées par les candidats correspondaient aux standards nationaux de certification.

Selon le communiqué signé par le Révérend Odon Saidy Kyabulwa, Directeur de Cabinet, chaque candidat ayant réussi l'évaluation a reçu une décision officielle de certification. Le Ministère de la Formation Professionnelle réaffirme ainsi son engagement à promouvoir la valeur de l'expérience professionnelle et à soutenir la compétitivité des entreprises congolaises. Ce premier jury marque le début d'une extension progressive du dispositif VAE à d'autres métiers techniques, avec pour objectif final la construction d'un système national de certification moderne et aligné sur les besoins réels du marché du travail.

