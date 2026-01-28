Congo-Kinshasa: Après un an d'occupation, Goma - Entre les cicatrices de la guerre et la résilience d'une population

Il y a un an, en janvier 2025, la ville de Goma, capitale stratégique du Nord-Kivu, tombait sous le contrôle de la coalition AFC/M23, soutenue, selon de nombreux rapports, par le Rwanda. Un an plus tard, la grande métropole de l'Est de la République Démocratique du Congo vit au rythme d'une occupation qui a laissé des blessures profondes, mais qui révèle aussi l'incroyable résilience de ses habitants.

La bataille de Goma avait provoqué un choc humanitaire et stratégique majeur, déplaçant des centaines de milliers de personnes et coupant un axe économique vital pour la région. Aujourd'hui, les cicatrices sont visibles partout. L'économie locale est asphyxiée, l'accès aux services de base reste précaire et un climat d'incertitude pèse sur le quotidien des Gomatraciens. La présence des combattants et l'effondrement de l'autorité de l'État ont créé un environnement où la peur et la méfiance prédominent.

Pourtant, au milieu de ce tableau sombre, la vie s'organise. Les marchés, bien que moins achalandés, continuent d'animer les rues. Les organisations de la société civile et les communautés locales font preuve d'une solidarité remarquable pour venir en aide aux plus vulnérables. Cette capacité à s'adapter et à survivre face à l'adversité témoigne de la force de caractère d'une population qui a enduré des décennies de conflit. Un an après, Goma est une ville meurtrie qui refuse de mourir, un symbole poignant des drames et de l'inébranlable espoir de l'Est de la RDC.