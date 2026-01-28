Afrique Centrale: Est de la RDC - La MONUSCO a fourni une protection physique directe à plus de 230 000 déplacés

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) a publié des chiffres clés sur ses opérations de protection des civils pour le dernier trimestre de 2025. Entre septembre et décembre 2025, la mission a fourni une protection physique directe à plus de 230 000 civils vivant dans des sites de personnes déplacées.

Ces opérations se sont concentrées dans les zones particulièrement instables de Beni, Oicha et Bunia, situées dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Ces régions sont le théâtre d'activités intenses de groupes armés, qui ciblent régulièrement les populations civiles et les sites de déplacés, provoquant des massacres et des déplacements massifs.

La « protection physique directe » assurée par les Casques Bleus consiste en des patrouilles régulières, la sécurisation du périmètre des camps et une présence dissuasive visant à prévenir les attaques. Cette action est fondamentale pour garantir un minimum de sécurité aux familles qui ont tout fui à cause de la violence. En offrant un refuge relatif, la MONUSCO permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à des populations extrêmement vulnérables.

Ce bilan souligne le rôle crucial de la MONUSCO dans l'exécution de son mandat de protection des civils, dans un contexte sécuritaire qui demeure l'un des plus complexes au monde.