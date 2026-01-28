Congo-Kinshasa: Réduction des risques de catastrophe - Vers la mise en place du Système d'alerte précoce pour tous

En prélude à l'atelier national consacré au lancement de l'initiative « Système d'Alerte Précoce pour Tous » (EW4All), le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain, et le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Réduction des Risques de catastrophe, Kamal KISHORE, en séjour à Kinshasa, ont co-animé, ce mardi 27 janvier, après une réunion bilatérale, une conférence de presse axée sur cette initiative.

Lancée en 2022 par le Secrétaire Général des Nations Unies, l'initiative « Early Warning for All » vise à garantir que chaque personne, partout dans le monde, soit protégée par un système d'alerte précoce multi-aléas d'ici à 2027.

Sa mise en œuvre en République démocratique du Congo, pays confronté à de multiples risques climatiques, naturels et technologiques, notamment les inondations, les glissements de terrain et les épidémies, constitue une étape stratégique pour renforcer la protection des populations et améliorer les capacités nationales d'anticipation et de réponse face aux catastrophes.

Selon Kamal KISHORE, ce système prendra en compte tous les types de risques ciblés, et l'efficacité de ces alertes reposera sur leur compréhension et leur traduction en actions anticipatoires, permettant aux autorités et aux communautés d'agir en amont afin de réduire les impacts des catastrophes.

Par ailleurs, le Vice-Premier Ministre Shabani Lukoo a souligné que la restauration de l'autorité de l'État intègre pleinement la protection des populations face aux risques de catastrophe, en particulier dans les zones affectées par les conflits. Il a insisté sur le rôle central des collectivités, des comités de sécurité de proximité et des communautés locales, appelées à devenir des acteurs clés du système d'alerte précoce, dans une approche fondée sur la prévention, la responsabilité citoyenne et la résilience durable.