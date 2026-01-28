Congo-Kinshasa: Transition vers le Doctorat LMD au pays - Le Ministère clarifie les dispositions pour les anciens cursus

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (MINESU) a publié un communiqué officiel ce 26 janvier afin de lever toute ambiguïté concernant la transition vers le système Licence-Master-Doctorat (LMD) pour les études doctorales. Face aux interrogations de la communauté universitaire, le cabinet de la Ministre de l'Enseignement Supérieur, la Professeure Docteur Sombo Ayanne Safi Mukuna, a apporté des précisions cruciales pour les doctorants actuellement inscrits dans l'ancien système.

Le document, signé par le Professeur Makindu Massamba, Directeur de Cabinet, confirme que le cycle de Maîtrise s'achèvera avec l'année académique 2025-2026, et que le nouveau cycle de doctorat LMD débutera officiellement à la rentrée 2026-2027.

Cependant, la principale clarification concerne le sort des apprenants de l'ancien système. L'Arrêté ministériel n°134, dans son article 47, prévoit une période de transition. Les étudiants régulièrement inscrits en Diplôme d'Études Supérieures (DES) ou Approfondies (DEA) durant l'année académique 2022-2023 bénéficieront d'un délai allant jusqu'en 2028 pour soutenir leur thèse de doctorat.

Le communiqué insiste sur le fait que « les deux systèmes ne peuvent indéfiniment coexister », mais assure que les inscriptions et les défenses de thèses relevant de l'ancien système pourront se poursuivre jusqu'à l'échéance fixée. Cette mesure vise à garantir une transition juste et à ne pas pénaliser les étudiants déjà engagés dans leur parcours de recherche.

Pour assurer une application harmonieuse de ces directives, le ministère a annoncé la programmation prochaine d'une réunion avec les chefs d'établissements de l'ESU. Cette rencontre aura pour but d'approuver les mesures d'accompagnement nécessaires pour une mise en œuvre réussie de la réforme.