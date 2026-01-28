Congo-Kinshasa: Pour la première fois au pays - Yolande Elebe lance l'opération de délivrance des cartes de santé aux artistes

Chose promise, chose due, dit-on. Comme annoncée avec certitude et détermination, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Ma Ndembo, a procédé à la remise des cartes d'accès aux soins médicaux aux artistes en République démocratique du Congo (RDC). La cérémonie officielle du lancement de cette opération s'est déroulée le 23 janvier dernier dans son cabinet ministériel à Kinshasa.

Selon un communiqué en notre possession, le chanteur Jeannot Bombenga, doyen des artistes congolais, a été le premier à être doté de cette carte de santé qui va, désormais, lui permettre de bénéficier de la couverture médicale, au nom du gouvernement de la République.

« C'est la Ministre Yolande Elebe qui a, elle-même, remis symboliquement la "Carte de Santé" à Jeannot Bombenga, l'un des doyens de la musique congolaise. Cette initiative a été mise en œuvre à travers le Fonds d'Assistance Sociale aux Artistes et Écrivains Congolais (FASAEC). Elle vise à renforcer la protection sociale des artistes et acteurs culturels », a-t-on lu dans un communiqué du ministère de la culture.

« Elle s'inscrit dans les actions concrètes prévues par le décret portant Statut de l'artiste et du professionnel de la culture, signé le 24 juin dernier par la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka », a ajouté la source.

Il faut noter que ce lancement intervient deux mois après une séance de travail tenue entre la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine et son homologue de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale.

Cette rencontre était consacrée à la mise en œuvre de l'accès à la couverture maladie pour les artistes et leurs familles.

« La Ministre de la Culture a insisté sur l'urgence d'une collaboration interministérielle renforcée afin d'assurer une protection complète aux artistes : couverture maladie, sécurité sociale intégrée, et mécanismes d'accompagnement, notamment durant les périodes d'inactivité »,

Avec l'appui du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi et du concours gouvernemental, Mme Yolande Elebe ne ménage aucun effort pour promouvoir, défendre et surtout améliorer le bien-être social et économique des acteurs de son secteur en RDC.

Il sied de souligner que cette initiative de délivrer la carte de santé aux artistes est une première dans l'histoire du pays depuis son indépendance. Elle marque une avancée significative en termes de reconnaissance sociale et de valorisation des artistes qui ont contribué à l'émergence de la culture congolaise sur la scène mondiale.