Congo-Kinshasa: Leadership féminin - Patricia Maisha gagne son pari en renforçant les capacités politiques et électorales des femmes transformatrices de poissons

La promotion du leadership féminin et de la participation politique des femmes n'est plus un simple slogan pour Patricia Maisha Ishingwa. À travers une action concrète menée sur le terrain, la Coordinatrice nationale du Réseau pour le Développement Intégral du Congo (REDIC-AWFISHNET-RDC) vient de gagner son pari : renforcer les capacités des femmes transformatrices de poissons en leadership politique et en participation électorale.

Le 22 janvier 2026, dans la commune de N'sele/Kinkole, Patricia Maisha a conduit avec succès un atelier d'échange et de sensibilisation consacré au thème :

« Leadership efficace et confiance en soi pour une participation politique effective des femmes transformatrices de poissons au processus électoral ».

Une vision transformée en action

Experte en gestion des ressources halieutiques, formatrice certifiée AGOA et déléguée du programme SHE LEADS Kinshasa, Patricia Maisha a su traduire sa vision en action concrète, avec l'appui du programme SHE LEADS de IFES-NDEKE, bénéficiant de l'accompagnement technique de IFES et du soutien financier du FCDO.

Son objectif était clair : outiller les femmes transformatrices de poissons, majoritaires dans la chaîne de valeur halieutique, afin qu'elles ne soient plus de simples actrices économiques, mais aussi des leaders communautaires et politiques capables d'influencer les décisions publiques.

Bien qu'elles représentent plus de 90 % des acteurs de la transformation et de la commercialisation des produits halieutiques, les femmes demeurent faiblement représentées dans les instances de prise de décision. Manque de confiance en soi, pesanteurs socioculturelles, accès limité à l'information électorale : autant d'obstacles que Patricia Maisha entend combattre à travers des initiatives structurées.

L'atelier a ainsi permis de : renforcer la confiance en soi des participantes, développer leurs compétences en leadership politique, encourager leur participation active aux processus électoraux, comme électrices, leaders communautaires ou futures candidates.

Pendant près de trois heures, les participantes ont bénéficié des interventions d'expertes reconnues, notamment Maître Pacifique Nkunzi, Elsie Lutendo et Eugénie Ladia, qui ont abordé successivement la participation politique électorale, le leadership féminin efficace et le développement de la confiance en soi.

La présence et les témoignages des conseillères communales de la N'sele, elles-mêmes issues du programme SHE LEADS, ont donné une dimension pratique et motivante aux échanges, démontrant que l'engagement politique des femmes est possible et accessible.

À l'issue de l'atelier, les femmes transformatrices ont exprimé leur satisfaction et leur détermination à s'engager davantage dans la vie citoyenne et politique de leurs communautés.

Pour elles, cette activité a marqué un tournant, en leur permettant de prendre conscience de leur potentiel et de leur rôle stratégique dans la gouvernance locale.

En réussissant ce pari, Patricia Maisha Ishingwa confirme son positionnement comme figure montante du leadership féminin en RDC, capable de fédérer, de mobiliser et de produire des résultats concrets au bénéfice des femmes de base.

À travers le REDIC-AWFISHNET-RDC, elle inscrit son action dans une dynamique durable, avec la promesse d'autres initiatives visant à faire des femmes transformatrices de poissons de véritables actrices du changement, aussi bien sur le plan économique que politique.