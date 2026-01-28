Sénégal: Logement social - La SNHLM lance la phase III du projet de Ngallèle à Saint-Louis

La Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) a procédé, à Ngallèle dans la commune de Gandon, à la remise des clés de la deuxième phase du projet de logements sociaux et au lancement officiel de la troisième phase. Une cérémonie présidée par le secrétaire d'État chargé du Logement, Momath Talla Ndao, en présence des autorités administratives et territoriales.

Pour le directeur général de la SNHLM, Bassirou Kébé, cette étape marque un tournant décisif dans la politique nationale de l'habitat. « Cet événement constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre concrète de la politique nationale du logement social, en parfaite cohérence avec l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 », a-t-il souligné. Inscrit dans une dynamique de relance structurée, le projet de Ngallèle symbolise le démarrage effectif des programmes de logements hors du pôle de Dakar, en faveur de l'équité territoriale et de la décentralisation de l'offre d'habitat.

La troisième phase prévoit la production de plus de 2 200 unités d'habitation d'ici 2026, un volume record pour la Sn. Présidant la cérémonie, le secrétaire d'État chargé du Logement a rappelé que le logement va bien au-delà de la simple construction. « Le logement est un socle de dignité humaine, un facteur de stabilité sociale et un pilier essentiel de la cohésion territoriale », a déclaré Momath Talla Ndao. Selon lui, le site de Ngallèle incarne la vision du gouvernement en matière d'urbanisation planifiée et inclusive. « Nous ne sommes pas seulement en train de construire des maisons, mais de poser les bases d'un véritable pôle habitat structurant pour le développement territorial de Saint-Louis », a-t-il ajouté.

Au cours de la cérémonie, 35 bénéficiaires ont reçu les clés de leurs logements, illustrant la relance du secteur de la construction et l'engagement de l'État à faciliter l'accès des ménages à des logements décents, abordables et de qualité. A travers ce projet, l'État du Sénégal et la SNHLM réaffirment leur volonté de faire du logement social un levier majeur de développement, d'inclusion sociale et d'équilibre territorial.