Sénégal: 30 millions d'euros, Galatasaray passe à l'offensive pour Pape Guèye

Galatasaray n'a pas abandonné l'idée Pape Guèye. Bien au contraire. Le club stambouliote poursuit activement ses démarches pour tenter d'arracher la signature du milieu international sénégalais, devenu l'une des cibles prioritaires de son mercato hivernal.

Après avoir renforcé ses couloirs offensifs, la direction jaune et rouge a recentré son chantier sur l'entrejeu, jugé perfectible pour les ambitions européennes à venir. Auteur d'une Coupe d'Afrique des Nations de très haut niveau, conclue par le sacre du Sénégal, Pape Guèye s'est imposé comme l'un des patrons du milieu africain.

Premier buteur sénégalais en finale face au Maroc, il a inscrit à cette occasion le 100e but de l'histoire des Lions en CAN, un symbole fort qui a définitivement ancré son statut de joueur-clé de la sélection. À 26 ans, le natif de Montreuil est désormais une pièce maîtresse de l'équipe nationale et l'un des hommes de confiance de Marcelino García Toral à Villarreal.

Sous contrat avec le Sous-Marin jaune jusqu'en 2028, Guèye reste toutefois attentif aux signaux du marché. Galatasaray, revenu au premier plan sur la scène européenne et bien parti pour accrocher une place en barrages de la Ligue des champions, lui offrirait un projet sportif ambitieux, assorti d'un salaire nettement supérieur à celui qu'il perçoit en Liga. Il rejoindrait aussi Ismail Jakobs à Galatassaray. Un argument de poids.

Reste la question financière. Villarreal valorise son milieu défensif autour de 40 millions d'euros, quand Galatasaray tenterait de contenir l'opération sous la barre des 30 millions. Un écart conséquent, mais pas rédhibitoire. Les discussions s'annoncent serrées d'ici la fermeture du mercato hivernal en Turquie le 2 février 2026. Mais à six mois de la Coupe du monde aux Amériques, Pape Guèye prendrait-il le risque de changer de club, lui qui surnage avec le Sous-Marin jaune depuis le début de la saison, avec une quatrième place en Liga espagnole ?