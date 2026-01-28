Madagascar: Judo en deuil - Maître Jean De Dieu Razafimahatratra n'est plus !

Figure emblématique du judo national, Maître Jean De Dieu Razafimahatratra n'est plus. Il a laissé derrière lui une génération marquée par ses valeurs et son héritage.

Le judo malgache vient de perdre l'un de ses plus illustres représentants. Maître Jean De Dieu Razafimahatratra, 6e Dan, s'est éteint à l'âge de 79 ans. Il a laissé derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire sportive nationale.

Figure respectée, Maître Jean De Dieu incarna à la fois la passion, la rigueur et l'esprit de transmission. Son parcours débuta dans les années 1960 au club des sapeurs-pompiers, avant de rejoindre, en 1968, le Judo Club Saint-Michel.

Dans les années 70, il s'impose comme champion de Madagascar en -80 kg à plusieurs reprises, inscrivant son nom au palmarès et marquant durablement la discipline. Sa qualification aux Jeux olympiques de Munich en 1972 fut une fierté immense pour le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan continental, il défendit les couleurs nationales aux Jeux d'Alger en 1978 et en 1985. Cette même année, il est nommé entraîneur national, rôle qu'il assuma avec dévouement, formant des générations de judokas et inculquant les valeurs fondamentales du judo : respect, humilité, courage et dépassement de soi.

Au-delà des titres et des fonctions, Maître Razafimahatratra restera dans les mémoires comme un éducateur et un bâtisseur. Le judo malgache perd un grand homme, mais son héritage continuera de vivre sur les tatamis et dans le coeur de ses disciples. Midi Madagasikara présente ses sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis.