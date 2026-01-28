Sénégal: La journaliste Oumy Ndour nommée commissaire du programme IDA Infinity Africa Circle

Dakar — La journaliste sénégalaise Oumy Ndour a été nommée commissaire du programme Initiative pour le développement de l'Afrique (IDA Infinity Africa Circle), une organisation internationale accréditée par l'Organisation des Nations unies (ONU), basée à Dakar, annonce un communiqué transmis, mardi, à l'APS.

Mme Ndour devient ainsi la première femme commissaire de cette organisation en Afrique.

"Cette nomination s'inscrit en droite ligne avec la vision et les valeurs de cette organisation engagée dans le développement socio-économique durable du continent", indique le communiqué.

Fondée en 2009 et basée à Dakar, l'Initiative pour le développement de l'Afrique est une organisation non gouvernementale (ONG) bénéficiant du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Elle intervient notamment dans la coopération internationale, le renforcement des capacités, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat et de la culture, avec des bureaux de représentation dans plusieurs pays africains.

Journaliste, documentaliste et communicante de formation, Oumy Ndour est diplômée du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) et de l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (EBAD). Elle a également poursuivi des études à Montréal, au Canada, dans les domaines de l'audiovisuel et des relations de presse, notamment dans le cinéma.

Elle totalise plus d'une dizaine d'années d'expérience à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), où elle a occupé les fonctions de journaliste, présentatrice et cheffe du desk Culture, couvrant de nombreux événements d'envergure nationale et internationale. Elle est aussi l'autrice de plusieurs documentaires pour le cinéma et la télévision.

Engagée dans la promotion des droits des femmes et des enfants, de la culture sénégalaise et du +Made in Sénégal+, Mme Ndour est également active dans la communication institutionnelle et la production de contenus audiovisuels.

Elle est par ailleurs sollicitée pour la présentation de cérémonies officielles en Afrique et à l'international.

En tant que Commissaire à l'IDA de Infinity Africa Circle, elle aura pour mission de promouvoir la vision de l'organisation, de contribuer à l'élaboration de projets à fort impact stratégique et de représenter l'IDA auprès des instances et communautés influentes.

IDA Infinity Africa Circle se présente comme une communauté de leaders, d'innovateurs et de philanthropes oeuvrant à la construction d'un progrès durable pour l'Afrique, au bénéfice des générations présentes et futures.