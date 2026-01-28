Congo-Brazzaville: Nations-Unies - Un nouveau cycle de coopération en préparation pour les cinq prochaines années

Le ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale, Ludovic Ngatsé a ouvert, le 27 janvier, les travaux de l'atelier de renforcement des capacités, consacré à la gestion axée sur les résultats et aux principes normatifs à intégrer dans l'élaboration du Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour les cinq prochaines années, soit 2027-2031.

Organisé par le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies en République du Congo, cet atelier intervient au moment où arrive à échéance le cadre de coopération 2020-2026, marquant à la fois le point de départ d'un processus plus large de co-construction entre le gouvernement et le système des Nations Unies.

« Le Cadre de coopération des Nations Unies constitue l'instrument principal de programmation collective du système onusien dans notre pays. Il est conçu pour accompagner la mise en œuvre des priorités nationales tout en contribuant à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable », a indiqué le ministre à l'ouverture de l'atelier.

Visant, en effet, à guider l'action collective entre le Congo et le Système des Nations Unies, pour les cinq prochaines années, cette rencontre a pour objectif de renforcer la compréhension commune et l'appropriation, par l'ensemble des acteurs impliqués, des fondements méthodologiques et normatifs nécessaires à l'élaboration du nouveau cadre de coopération.

« Cet atelier doit nous mettre en capacité d'agir, en permettant aux ministères sectoriels, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile et à toutes les parties prenantes qui participent aux groupes de résultats, de contribuer pleinement et activement à la revue annuelle 2025 du cadre de coopération 2020-2026, et à préparer le nouveau cadre 2027-2031, pour que sa formulation repose sur des choix solides, partagés, et réalistes », a rappelé pour sa part le représentant résident des Nations Unies en République du Congo, Abdourahamane Diallo.

Au cours de cet atelier, les participants ont travaillé sur différents aspects. Il s'agit notamment de comment formuler une chaîne de résultats cohérente, logique et mesurable ; comment renforcer les capacités à identifier et à accompagner les groupes vulnérabilisés ; et comment adopter une approche commune dans l'utilisation d'outils structurants.

Tenant compte de l'importance stratégique de cet atelier pour le renforcement de la planification publique, l'efficacité de la coopération avec les Nations Unies, et, au-delà, pour le bien-être de nos populations, le ministre Ngatsé a invité les participants à capitaliser pleinement sur cette session de formation, en faisant preuve de rigueur dans l'analyse et dans l'appropriation des outils proposés.

« Votre implication active est essentielle à la réussite de cette initiative, et surtout à la production d'un Cadre de coopération aligné sur les priorités de notre pays, et conforme aux standards et principes des Nations Unies », a-t-il précisé.