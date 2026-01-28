Congo-Brazzaville: Genre - Le conseil exécutif de la femme sensibilise sur ses missions à Mouyondzi

Le secrétariat exécutif du conseil consultatif a, dans le cadre des missions régaliennes de vulgariser et à faire connaître le rôle et ses missions, a sensibilisé les femmes de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza

Placée sous la conduite de la secrétaire exécutive dudit Conseil, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, cette mission de sensibilisation avait pour objectif d'édifier, à l'orée de l'élection présidentielle, les femmes de cette contrée sur l'importance du vote, au regard du rôle qui est le leur dans le maintien de la stabilité et la préservation de la paix dans le pays en cette période cruciale.

« Le Conseil consultatif de la femme reste à vos côtés pour vous accompagner, vous soutenir et porter vos préoccupations auprès des plus hautes instances de la république », a-t-elle indiqué.

Venues de divers horizons pour cette rencontre citoyenne, les femmes de Mouyondzi ont suivi attentivement la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme qui a rappelé les missions de son institution qui oeuvre, entre autres, à proposer des mesures pour promouvoir l'intégration de la femme au développement et la promotion de l'égalité des chances ainsi que l'autonomisation féminine.

Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietoua a également sensibilisé les femmes sur l'importance du vote. « Vous êtes appelées à être des ambassadrices de la paix, des modèles de citoyenneté responsable et gardiennes de l'unité nationale. Participer à la vie citoyenne, s'informer, sensibiliser et s'engager, c'est contribué activement à la stabilité et à l'avenir du Congo », a fait savoir la secrétaire exécutive, ajoutant que la voix de la femme de Mouyondzi compte et son engagement est indispensable.

Précisant par ailleurs que son institution accorde une importance particulière à l'éducation de la jeune fille et à la lutte contre la délinquance juvénile des enfants, Yennie Clara Mathurine a exhorté les femmes à s'investir pleinement dans la restauration de l'autorité parentale par le dialogue, l'écoute et l'amour et non uniquement par la répression. « Un enfant écouté à la maison est moins tenté par la rue », a-t-elle rappelé.

Cette rencontre citoyenne se voulait être un cadre d'échanges sincères, de propositions constructives et d'engagement collectif en faveur de la paix, de la citoyenneté et du développement.