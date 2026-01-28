Congo-Kinshasa: Préliminaires Coupe du Congo - Voici les dix clubs qualifiés pour le second tour de la LIFKIN

Les préliminaires de la Coupe du Congo au niveau de la Ligue de Football de Kinshasa (LIFKIN) ont livré leur verdict. Depuis ce mardi 27 janvier, les dix clubs qualifiés pour le second tour sont désormais connus. Ces équipes vont s'affronter dans des combinaisons variées afin de désigner les représentants de la ligue à l'étape suivante de la compétition nationale.

Parmi les rencontres attendues, AF Anges Verts (Ligue 1) croisera Novakin (Ligue 2), tandis que AF Les Aigles du Congo (Ligue 2) affrontera Céleste FC (Ligue 1). Dans les autres duels, Salvador FC de la division Lipopo recevra Bana Dora de l'EPFKIN, et AC Rangers sera opposé à RC Golf de l'Entente Kilimani.

Le duel le plus attendu reste celui entre Vita Club et DCMP, un affrontement 100 % Ligue 1 qui promet de captiver les supporters.

À l'issue de ce second tour, cinq équipes seront directement qualifiées, accompagnées des trois meilleurs perdants, pour la dernière étape de cette prestigieuse compétition nationale.