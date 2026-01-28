Congo-Kinshasa: Lubero - Violents affrontements entre Wazalendo et rebelles M23 à Mighende

28 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De nouveaux combats ont éclaté lundi 26 janvier entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC/M23 dans le village de Mighende, situé à une trentaine de kilomètres de Lubero-Centre, dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu.

Selon des sources locales, les éléments de l'AFC/M23 ont attaqué une position des Wazalendo, incendiant leur campement. De violents échanges de tirs ont été signalés dans la zone, plongeant les habitants dans la peur et l'incertitude.

Ces affrontements ont provoqué des mouvements de population vers des zones jugées plus sûres. Plusieurs familles ont quitté Mighende pour se réfugier dans des localités voisines, craignant une intensification des combats.

Les mêmes sources précisent que les premiers accrochages entre les deux camps avaient été signalés dès dimanche dernier dans le village voisin de Vukendo, annonçant une montée de tension dans cette partie du territoire de Lubero.

