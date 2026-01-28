Sénégal: Université Souleymane Niang de Matam - Les travaux exécutés à près de 70%

En visite, hier, à l'Université Souleymane Niang (Usn) de Matam, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, se dit satisfait du taux d'exécution des travaux estimé à environ 70%.

Le ministre des Infrastructures était, hier, en visite à Matam. Déthié Fall, accompagné d'une forte délégation composée des membres de l'administration locale, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'Université Souleymane Niang (Usn) de Matam. Il s'est félicité du taux d'exécution des travaux. « À l'université de Matam, nous notons une avancée assez significative sur le gros oeuvre comme c'est le cas à l'université du Sénégal oriental à Tambacounda », a déclaré le ministre au terme de la visite.

Selon les techniciens, le taux d'exécution des travaux est estimé à environ 70%. Ce qui fait dire à Déthié Fall que « le chantier suit un rythme de progression satisfaisant ». Il a exhorté l'entreprise en charge des travaux à accélérer la cadence et l'invite à augmenter l'effectif concernant la main-d'œuvre, les heures de travail. Très attaché au respect des délais, M. Fall estime qu'il faut mettre les bouchées doubles pour la finalisation des travaux à temps.

« Nous comptons revenir en juin pour voir l'évolution des travaux et au mois d'octobre pour réceptionner l'infrastructure », a indiqué le ministre, encourageant l'entreprise à maintenir le rythme afin de livrer les universités de Matam et de Tambacounda dans les délais. Il reste convaincu que la méthode et l'organisation du travail permettront d'atteindre les objectifs.

L'université Souleymane Niang de Matam devrait accueillir ses premiers étudiants en octobre 2026. Implantée sur une superficie de 70 hectares, l'institution comptera à terme 27 bâtiments modernes. Elle marque un tournant décisif dans le développement de l'enseignement supérieur dans le nord du pays.

Le projet ambitionne de renforcer la présence académique et scientifique dans une région longtemps délaissée par l'offre universitaire nationale. Concernant l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep) de Matam, Déthié Fall a indiqué que des mesures nécessaires seront prises pour relancer les travaux.