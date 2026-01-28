Sénégal: Diplomatie - El Malick Ndiaye scelle un nouveau pacte parlementaire à Pékin

En visite officielle à Pékin, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a donné un nouvel élan à la diplomatie parlementaire entre le Sénégal et la Chine. Entre entretiens de haut niveau avec le vice-président Han Zheng et son homologue Zhao Leji, cette mission scelle un partenariat institutionnel inédit, directement aligné sur les ambitions de la « Vision Sénégal 2050 ».

En visite officielle en Chine, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a franchi une étape décisive dans la consolidation de l'axe Dakar-Pékin. Reçu en audience par le vice-président chinois Han Zheng, hier, mardi 27 janvier 2026, El Malick Ndiaye a magnifié, selon un communiqué de l'Assemblée nationale, l'excellence des relations bilatérales portées par la dynamique récente des visites du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette rencontre a permis de réaffirmer l'ancrage du Sénégal dans les grands projets structurants de Pékin, notamment l'initiative « la Ceinture et la Route » et les orientations du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac). Les discussions ont convergé vers des secteurs vitaux pour l'émergence du pays, particulièrement la souveraineté énergétique et l'accès à l'eau, les infrastructures, le développement territorial, la modernisation de la gouvernance et des institutions.

Le point d'orgue de cette journée a été l'entretien avec son homologue chinois, Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Loin des simples formalités protocolaires, cette rencontre a débouché sur une volonté concrète de rapprochement institutionnel. L'annonce majeure réside dans la signature prochaine d'un protocole d'accord entre les deux Parlements.

Cet accord prévoit un accompagnement technique et financier de la partie chinoise pour moderniser l'institution parlementaire sénégalaise tout en favorisant un partage d'expérience régulier entre les élus des deux Nations. À travers ce périple chinois, El Malick Ndiaye démontre que l'Assemblée nationale n'est plus seulement une chambre de ratification, mais un acteur de premier plan de la diplomatie sénégalaise.