Burkina Faso: Garnison de Bobo-Dioulasso - Les FDS engagées pour une année 2026 décisive

La garnison de Bobo-Dioulasso a organisé une cérémonie de montée de couleurs, le lundi 26 janvier 2026 au camp Ouezzin Coulibaly. Cette cérémonie qui a servi de cadre de présentation de vœux de nouvel An ont été présentés à l'ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

La garnison de Bobo-Dioulasso a marqué le début de l'année 2026 par une cérémonie de montée des couleurs. Placée sous le signe de la cohésion, de la reconnaissance et de l'engagement renouvelé pour la sécurisation du territoire national, cette cérémonie a réuni l'ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que les autorités militaires.

Le porte-parole des FDS et des VDP, le commandant de la 2e Légion de gendarmerie, le colonel Léonie Rakiswendé Diabri, a salué les acquis de l'année 2025, marquée par une « forte » cohésion sociale entre les différentes composantes des forces de défense et avec les populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette unité, a-t-il souligné, a favorisé une meilleure coordination interarmées et une conduite efficace des opérations sur le terrain, avec des retombées positives sur les plans sécuritaire, socio-politique et économique. Pour l'année 2026, le colonel Diabri a formulé des vœux de santé, de paix et de réussite, tout en exprimant l'espoir d'une victoire totale sur les forces ennemies afin d'assurer une sécurité durable sur l'ensemble du territoire national.

En réponse, le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a adressé ses félicitations aux troupes pour les résultats obtenus en 2025. Il a transmis les encouragements de la hiérarchie militaire et du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, saluant la discipline, l'engagement et le professionnalisme des forces déployées.

Pour la nouvelle année, il a exhorté les différentes composantes à renforcer davantage la cohésion, l'esprit de corps et la synergie, conditions indispensables pour atteindre l'objectif supérieur de sécurisation de la patrie.

Parrain de la cérémonie, le lieutenant-colonel Mamadou Go, commandant du 2e Groupement d'incendie et de secours, a profité de l'occasion pour sensibiliser les FDS sur la recrudescence des accidents de la circulation.

Il a révélé des statistiques préoccupantes faisant état de nombreuses interventions liées aux accidents routiers, appelant ainsi à plus de prudence et de vigilance. A travers cette cérémonie, la garnison de Bobo-Dioulasso réaffirme sa détermination à relever les défis sécuritaires de 2026, dans l'unité et la discipline, au service de la Nation.