Burkina Faso: Mobilité urbaine - Un deuxième lot de 375 bus au profit de la SOTRACO

Le gouvernement renforce à nouveau le parc automobile de la Société de transport (SOTRACO) avec 375 nouveaux bus. Cette nouvelle dotation vient compléter un premier lot de 155 bus réceptionné, courant août 2025, portant ainsi à 530 le nombre total de bus promis par le président du Faso. Les clés des 375 engins au profit de la SOTRACO ont été remis par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou.

« Faites-en bon usage, avec rigueur, professionnalisme, afin que ce lot historique de 530 bus puisse renforcer de façon durable le parc de la SOTRACO », a déclaré le chef du gouvernement, à l'issue de la remise. Il a confié que la dotation va contribuer à améliorer la mobilité des citoyens burkinabè et particulièrement, celle des élèves et des étudiants.

Selon le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, la réception de ces engins est une grande satisfaction, car la mobilité des populations constitue un maillon important pour le développement et tient à cœur le chef de l'Etat. « La SOTRACO a déjà pris un certain nombre de mesures pour un bon usage des bus et nous demandons de continuer dans cette dynamique », a -t-il rassuré.

Le gouvernement ayant fait sa part de contribution, il a exhorté chacun à faire le sien afin que le matériel soit bien entretenu. « Nous demandons à nos citoyens de prendre soin. Il ne faut pas que les bus soient un lieu où on colle les chewing-gums, on crache etc. », a prévenu M. Zerbo.

Pour le dispatching des bus, il a renseigné que les régions qui disposent d'une université sont priorisées. Le directeur général de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, a expliqué que les études ont été faites sur l'ensemble des villes universitaires pour s'assurer du besoin. Selon lui, en plus du réseau Ouaga-Koudougou-Bobo-Ouahigouya-Dédougou, un nouveau qui concerne Kaya-Fada-Tenkodogo, Koupéla-Banfora est en train d'être mis en place. « Les études sont en cours de finalisation pour le réseau Gaoua et Manga », a-t-il signalé.

Quant à la sécurisation des bus, il a affirmé que des actions sont entreprises. « Nous sommes en train d'aménager des parkings. Il y a des équipements de lavage automatique qu'on va mettre en place et aussi renforcer le système de maintenance », a-t-il mentionné.

Le président de vista Group Holding, Simon Tiemtoré, a traduit l'engagement de sa structure à accompagner l'Etat en tant que premier acteur pour l'implémentation des grands projets. « Nous remercions le gouvernement pour la confiance qu'il nous a accordée pour l'avoir accompagné en tant que partenaire stratégique dans cette réalisation », a-t-il déclaré.