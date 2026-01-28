Le colonel Mamadou Coulibaly a officiellement cédé le commandement du Commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale (CECPGN) à son successeur, le lieutenant-colonel Emile Soudré, le vendredi 23 janvier 2026, au Camp Kuinima de Bobo-Dioulasso.

Le Commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale (CECPGN) a un nouveau commandant. Il s'agit du lieutenant-colonel Emile Soudré. Nommé le 5 novembre dernier, le lieutenant-colonel Soudré a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, le samedi 23 janvier 2026, en présence du chef d'Etat-major adjoint de la gendarmerie nationale, le colonel Issa Yaguibou.

Emile Soudré remplace à ce poste le colonel Mamadou Coulibaly. Prenant la parole, le commandant entré a remercié et exprimé toute sa reconnaissance à la hiérarchie militaire et aux plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne, en lui confiant cette « lourde responsabilité », de la formation des personnels de la gendarmerie.

Désormais nouveau commandant CECPGN, il a salué le travail abattu par son prédécesseur et s'est engagé à poursuivre les efforts pour le succès de la formation des pandores au grand bonheur du peuple burkinabè en vue de l'efficacité opérationnelle de l'unité. « Je rends un hommage mérité à l'ensemble de mes supérieurs hiérarchiques immédiats.

Je tiens ici à leur exprimer ma reconnaissance et mon profond respect, et je sais pouvoir m'inscrire dans la continuité et la consolidation du travail », a-t-il confié. Pour lui, la menace que fait face le Burkina Faso est multiforme.

Mais quelle que soit la ruse du terrorisme, en tant que futur formateur de militaires de la gendarmerie, le lieutenant-colonel a dit s'égosiller à donner une formation adéquate aux personnels afin de maitriser l'ennemi sur toutes ses formes.

« Sous mon commandement et selon la feuille de route qui m'a été confiée, les écoles de gendarmerie poursuivront leurs formations autour du réalisme opérationnel, l'innovation permanente et la solidité humaine et morale », a-t-il laissé entendre. Pour ce faire, l'accomplissement de cette vision va passer par un sacrifice d'engagement de tous et un esprit d'équipe entre lui et les Forces de défense et de sécurité (FDS) de l'école de la gendarmerie.

« Votre rôle est essentiel et je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre sens du service habituel. Je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité pour une collaboration franche et fructueuse », a-t-il indiqué.