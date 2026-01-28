Burkina Faso: 8 mars 2026 - Les pagnes officiels sont connus

La direction générale de la promotion de la femme et du genre a animé une conférence de presse pour présenter les pagnes retenus pour la commémoration de la 169e journée internationale des droits de la femme (08 mars) 2026, mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou.

Les pagnes officiels du 8 mars 2026 sont connus. Il s'agit du pagne tissé proposé par la région du Guiriko et le motif du pagne Kôkô dunda proposé par la région du Kadiogo. L'information a été donnée par la direction générale de la promotion de la femme et du genre au cours d'une conférence de presse, le mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou.

La directrice générale de la promotion de la femme et du genre, Valérie Thérèse Sanou, a rappelé que la commémoration de la 169e journée internationale des droits de la femme (08 mars 2026) se tiendra au plan national autour du thème : « Bâtir une paix durable au Burkina Faso : quelle contribution des femmes et des filles à la promotion du vivre-ensemble ».

En application de l'arrêté 29 novembre 2017 portant promotion et valorisation du Faso Dan Fani et dans l'optique de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, a-t-elle indiqué, le ministère en charge de la famille, de concert avec les acteurs du domaine propose chaque année, des motifs de pagnes tissés Faso Dan Fani et Kôkô dunda pour servir de supports de communication à la commémoration.

A en croire la conférencière, le processus de sélection des pagnes pour la commémoration du 08 mars 2026 a été inclusif et participatif, à travers la mise en place d'un comité multi-acteurs composé de professionnels de pagnes tissés et de représentants de structures étatiques.

Aussi, elle a informé que l'identification de ces motifs a fait l'objet d'une compétition qui a connu la participation des acteurs et actrices du domaine de toutes les régions du pays sous la coordination des gouverneurs.

Enfin, Mme Sanou a appelé à l'esprit de patriotisme des Burkinabè pour une meilleure valorisation et une véritable promotion de la production locale des pagnes du 8 mars. Selon elle, cela concourt à la consommation locale mais aussi participe à l'autonomisation financière des femmes au Burkina Faso.

A l'issue de la présentation, la directrice générale de la promotion de la femme et du genre a précisé qu'il y a une possibilité d'ajouter à ses pagnes, des logo types qui relèvent des compétences de tisseuses mais toujours en restant avec la thématique et l'esprit décliné.