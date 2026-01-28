Gabon: Mission d'évaluation stratégique au sein de la SMAG et du groupement Pouss'In effectuée par Pacôme Kossy

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, Pacôme Kossy Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, a effectué ce 22 janvier une mission d'évaluation stratégique au sein de la SMAG et du groupement Pouss'In.

Immersion de terrain, qui a notamment conduit la délégation ministérielle sur les sites des fermes avicole ROGERS, ETHIA ET FRERES, JRO FARMS et AGRIVERT.

Cette visite visait à réaliser un diagnostic précis des capacités de production locales en vue de l'arrêt progressif des importations de poulets de chair.

Soucieux d'apporter des réponses pérennes aux acteurs de la filière, le membre du Gouvernement a longuement échangé avec les exploitants sur les défis structurels majeurs, tels que la disponibilité des poussins et des intrants alimentaires, les contraintes énergétiques, l'enclavement des zones de production et les mécanismes de financement.

Réaffirmant une méthode d'action fondée sur le pragmatisme, le Ministre a précisé qu'il ne s'agissait pas de faire des promesses, mais d'identifier le patrimoine existant afin de définir des solutions concrètes et adaptées.

Cette démarche de proximité constitue un jalon essentiel pour affiner les dispositifs techniques nécessaires au renforcement durable de la filière, avec pour ambition l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2027.