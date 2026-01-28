Ile Maurice: Arrêté à 18 ans avec Rs34 millions de drogue

Une nouvelle saisie majeure de drogue à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam relance le débat sur l'exploitation de jeunes vulnérables par les réseaux criminels. Interpellé le lundi 26 janvier par les officiers de l' AntiDrug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan North, un jeune Mauricien de 18 ans, Darell Samuel Cadjee, a été arrêté pour importation de substances soupçonnées dangereuses. Mais derrière cette arrestation, une question essentielle se pose : était-il un véritable acteur du trafic ou simplement une mule au service d'un réseau bien organisé ?

Ont également été saisis deux téléphones portables, deux cartes d'embarquement et un billet de 50 livres sterling. Le poids total des substances s'élève à plus de 2,2 kilos, pour une valeur estimée à Rs 34 millions. Le jeune homme a été placé en état d'arrestation pour importation de drogue dangereuse avec intention de trafiquer.

Mule ou grand bandit ?

L'interpellation s'est produite vers 8h35 à l'aéroport, à la suite d'un travail de profiling mené conjointement par l'ADSU et la Customs Anti-Narcotic Section de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Le suspect, identifié et domicilié à Cité Roche-Bois, revenait sur un vol en provenance de Heathrow, au Royaume-Uni. Lors de l'examen de ses bagages, les officiers ont découvert trois contenants en plastique renfermant une substance brunâtre suspectée d'être de la drogue synthétique.

Cependant, dans les milieux policiers comme judiciaires, plusieurs zones d'ombre subsistent. Un garçon de 18 ans, sans profession déclarée, peut-il réellement être un trafiquant de haut niveau ? Ou s'agit-il plutôt d'un jeune manipulé, recruté comme mule par un réseau structuré opérant entre l'Europe et Maurice ? Les enquêteurs s'intéressent désormais à plusieurs éléments clés : s'agissait-il de son premier voyage ? Qui a financé son billet d'avion ?

À combien s'élevait la somme promise pour le transport de la marchandise ? Les téléphones saisis feront l'objet d'une analyse approfondie afin d'identifier d'éventuels complices, contacts à l'étranger ou relais locaux. Des prélèvements ADN ainsi que d'autres examens sont également prévus dans le cadre de l'enquête.

Ce cas s'inscrit dans le cadre de l'Objectif 1 du Police Strategic Plan 2026- 2028, qui vise à renforcer le contrôle des points d'accès au territoire et à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue. L'enquête se poursuit pour remonter la filière et identifier les véritables cerveaux. Car au-delà de l'arrestation d'une mule présumée, c'est tout un réseau qu'il faudrait démanteler.