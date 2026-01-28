Mozambique: Inondations historiques au pays - «Ma maison a disparu sous les eaux»

D'après le dernier bulletin de l'Institut national de gestion et réduction des risques catastrophes, publié mardi 27 janvier, le bilan s'élève maintenant à 137 morts depuis le début de la saison des pluies. Plus de 800 000 personnes sont affectées. C'est la province de Gaza, dans le sud du pays, qui est la plus touchée. À Xai-Xai, sa capitale, la moitié de la ville a disparu sous les eaux, laissant la population traumatisée.

Allongée sur une nate, au milieu de la cour de l'école Tavene de Xai Xai, ville du sud du Mozambique, Lemonia Joao Langa a le regard vide. Elle y vit avec ses trois enfants, depuis que leur maison a été engloutie par les eaux la semaine précédente. Une nuit, elle a entendu des cris qui alertaient « que l'eau sortait du fleuve que je ne vois pas de chez moi », se remémore la mère de famille. « J'ai juste eu le temps de réveiller les enfants et de partir sans rien prendre. Je suis revenu pour sauver quelques documents mais l'eau m'arrivait déjà à la taille », continue Lemonia.

Plus de 80 centres d'accueil comme celui-ci ont été ouverts dans le pays. La plupart sont des écoles. Leurs pensionnaires ont tout perdu, comme Olga Marquelle : « J'avais une petite maison de pas grand-chose. Maintenant elle a disparu sous les eaux. J'ai perdu tous mes vêtements, ma table, mon lit, mes chaises, mes casseroles, déplore-t-elle. Tout ce que je possédais, je ne peux même pas évaluer la valeur de tout ce que j'ai perdu. »

À 61 ans, Julius Toia a toujours vécu à Xai Xai et n'aurait jamais pensé assister à un désastre pareil : « Quand l'eau est entrée dans la ville. Il pleuvait encore. La pluie ne cessait pas. J'avais très peur. Je tremblais. J'en ai connu des inondations. En 1967, j'étais là. En 2000 et en 2013 aussi. Mais celle-là est la plus forte. Tout s'est passé très vite », observe le soixantenaire.

Mardi 27 janvier, les autorités mozambicaines ont estimé que les besoins pour reconstruire le pays s'élèvent à près de 650 millions de dollars.