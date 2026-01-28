Afrique: CAN 2025 - Au Maroc, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko rencontre la diaspora et prône l'apaisement

Pour clore ses deux jours de visite officielle au Maroc, Ousmane Sonko a rencontré, mardi 27 janvier 2026 à Casablanca, la diaspora sénégalaise. Dix jours après la finale chaotique de la CAN, qui a provoqué des tensions entre supporters sénégalais et marocains, Ousmane Sonko a délivré un message d'apaisement, devant près d'un millier de personnes acquises à sa cause.

Malgré une météo déchaînée, les supporters d'Ousmane Sonko se sont largement mobilisés. « Il a beaucoup de partisans ici à Casa, nous l'aimons beaucoup et c'est un plaisir de l'accueillir ici », se réjouit l'un d'eux dans la foule.

La capacité du centre culturel de quartier est largement dépassée. Les esprits s'échauffent par moment : « Il y a beaucoup de monde ici, ça c'est pas normal », lance un homme bousculé au milieu de la cohue.

C'est avec trois heures de retard sur le programme initial qu'Ousmane Sonko a fait son entrée, acclamé par ses partisans. Lors de son discours, il a évoqué la CAN, la nécessité de dépassionner les débats, mais aussi la politique intérieure. « Ousmane Sonko a rappelé à la communauté sénégalaise les relations de fraternité qu'entretiennent le royaume chérifien et le Sénégal », synthétise Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur.

« Sa venue est tombée à pic », constate Babacar Ndiaye, président de l'association des Sénégalais résidant au Maroc, « on l'attendait et Dieu a fait que cela coïncide avec le post-CAN. Son discours va apaiser. »

Les Sénégalais constituent la première communauté étrangère résidant dans le royaume.