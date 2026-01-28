Sénégal: Répression politique sous Macky Sall - Seydi Gassama exige justice pour 65 morts et des milliers de victimes

Le défenseur des droits humains Seydi Gassama est de nouveau monté au créneau pour exiger que toute la lumière soit faite sur les violences politiques survenues sous le régime de l'ancien président Macky Sall. Dans une déclaration ferme, partagée sur son réseau social Facebook, il appelle à l'ouverture d'enquêtes indépendantes et approfondies afin de rendre justice aux nombreuses victimes.

Selon Seydi Gassama, la répression politique menée entre mars 2021 et février 2024 aurait causé la mort d'au moins 65 personnes. À ce lourd bilan humain s'ajoutent des milliers de blessés, ainsi que de nombreux cas de torture et de détentions arbitraires. « Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur la répression politique qui a fait au moins 65 morts, des milliers de personnes blessées, torturées ou détenues de façon arbitraire », a-t-il déclaré.

Le militant des droits humains a également insisté sur la nécessité d'élucider la disparition troublante de deux militaires, Didier Badji et Fulbert Sambou, un dossier qui continue de susciter une vive émotion au sein de l'opinion publique sénégalaise. Pour lui, ces affaires ne doivent pas rester impunies, quel que soit le niveau de responsabilité des personnes impliquées.

« Toute personne mise en cause par ces enquêtes doit être poursuivie, quel que soit son statut », a martelé Seydi Gassama, soulignant que la justice ne saurait être sélective dans un État de droit.

À travers cet appel, le responsable associatif interpelle les nouvelles autorités sénégalaises et les institutions judiciaires, les invitant à rompre avec la culture de l'impunité. Il estime que seule une justice impartiale et transparente permettra de restaurer la confiance des citoyens et d'honorer la mémoire des victimes de cette période marquée par de graves violations des droits humains.