Sénégal: Première Journée internationale dédiée à la coexistence pacifique - Paix et sécurité au coeur des préoccupations mondiales

Le 28 janvier 2026 marquera une étape symbolique pour la communauté internationale avec la célébration de la toute première Journée internationale de la coexistence pacifique, proclamée par les Nations Unies. Dans un contexte mondial marqué par la montée des tensions, des conflits armés et des divisions sociales, cette journée vise à rappeler que la paix ne se limite pas à l'absence de guerre.

Selon l'ONU, la paix véritable repose sur la construction de sociétés inclusives, capables d'accueillir la diversité, de garantir les droits fondamentaux et d'assurer une justice équitable pour tous. Elle implique un engagement collectif à long terme, fondé sur le respect mutuel et la solidarité entre les peuples.

Alors que les crises géopolitiques se multiplient à travers le monde, cette journée internationale met en lumière des leviers essentiels pour prévenir les conflits : l'éducation, le dialogue et la compréhension culturelle. Ces outils sont présentés comme des moyens concrets de lutter contre la peur, les préjugés et les discours de division qui fragilisent la cohésion sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette initiative, les Nations Unies réaffirment leur attachement aux valeurs fondatrices de leur charte, notamment la paix, la sécurité et la coopération internationale. La Journée internationale de la coexistence pacifique se veut ainsi un appel à l'action, invitant États, institutions, organisations de la société civile et citoyens à oeuvrer ensemble pour un monde plus juste, plus sûr et plus uni.