Sénégal: Première Journée internationale dédiée à la coexistence pacifique - Paix et sécurité au coeur des préoccupations mondiales

28 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le 28 janvier 2026 marquera une étape symbolique pour la communauté internationale avec la célébration de la toute première Journée internationale de la coexistence pacifique, proclamée par les Nations Unies. Dans un contexte mondial marqué par la montée des tensions, des conflits armés et des divisions sociales, cette journée vise à rappeler que la paix ne se limite pas à l'absence de guerre.

Selon l'ONU, la paix véritable repose sur la construction de sociétés inclusives, capables d'accueillir la diversité, de garantir les droits fondamentaux et d'assurer une justice équitable pour tous. Elle implique un engagement collectif à long terme, fondé sur le respect mutuel et la solidarité entre les peuples.

Alors que les crises géopolitiques se multiplient à travers le monde, cette journée internationale met en lumière des leviers essentiels pour prévenir les conflits : l'éducation, le dialogue et la compréhension culturelle. Ces outils sont présentés comme des moyens concrets de lutter contre la peur, les préjugés et les discours de division qui fragilisent la cohésion sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette initiative, les Nations Unies réaffirment leur attachement aux valeurs fondatrices de leur charte, notamment la paix, la sécurité et la coopération internationale. La Journée internationale de la coexistence pacifique se veut ainsi un appel à l'action, invitant États, institutions, organisations de la société civile et citoyens à oeuvrer ensemble pour un monde plus juste, plus sûr et plus uni.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.