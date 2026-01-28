Egypte: L'entreprise KNOT lève 1 million de dollars pour créer une plateforme de billetterie IA

KNOT Technologies, une startup de billetterie en ligne basée en Égypte et au Royaume-Uni, a levé 1 million de dollars dans le cadre d'un tour de financement de pré-amorçage mené par A15.

Fondée à Londres en 2025 par Ahmed Abdalla et Hussein ElBendak, KNOT développe une plateforme de billetterie et de contrôle d'accès basée sur l'IA visant à réduire la fraude, à améliorer la visibilité de la demande et à limiter les fuites de revenus sur les marchés de revente non réglementés. Le financement sera utilisé pour soutenir le développement de produits, l'expansion internationale et des intégrations plus approfondies dans l'écosystème des événements en direct.

Selon l'entreprise, les systèmes de billetterie existants offrent une vision limitée de la demande et exposent les organisateurs à la fraude et aux marchés secondaires non contrôlés. La plateforme KNOT applique une couche d'IA pour authentifier l'identité, gérer la distribution des billets et suivre la demande en temps réel. Cela permet aux propriétaires d'événements de restreindre les transferts non autorisés et de conserver un meilleur contrôle sur la tarification et l'accès.

Après un premier déploiement, KNOT a obtenu plus de 50 entreprises clientes et sort maintenant de la clandestinité. Les fondateurs ont travaillé auparavant chez Meta, Goldman Sachs et Mubadala. A15 a déclaré que l'entreprise comblait une lacune structurelle dans un secteur dominé par des opérateurs historiques construits avant que les systèmes axés sur le mobile et l'IA ne deviennent la norme.

Points clés à retenir

La présentation de KNOT reflète une évolution plus large de la technologie événementielle vers l'infrastructure plutôt que vers des applications orientées vers le consommateur. La billetterie reste un marché important mais fragmenté, les organisateurs s'appuyant souvent sur des plateformes existantes qui limitent le contrôle des prix, des données et des comportements de revente. En se concentrant sur l'identité, la distribution et les données en temps réel, KNOT se positionne comme une couche dorsale plutôt que comme une place de marché. Cette approche s'aligne sur l'évolution de la valeur dans d'autres secteurs, où la propriété des données et le contrôle au niveau du système comptent plus que la visibilité de la marque.

L'intérêt des investisseurs témoigne également d'une demande d'alternatives aux opérateurs historiques mondiaux. Si les plateformes de revente se sont développées, elles opèrent souvent en dehors du contrôle des organisateurs, ce qui crée des tensions sur les prix et la confiance des consommateurs. L'application de la loi et le suivi de la demande par l'IA pourraient contribuer à combler ce fossé. Le défi consistera à s'étendre à l'ensemble des sites et des juridictions tout en s'intégrant aux systèmes existants. Si KNOT réussit, il pourrait s'étendre au-delà de la billetterie à une gestion plus large de l'accès, des paiements et de l'identité, transformant ainsi une solution de niche en une plateforme commerciale pour les événements en direct.